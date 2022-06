Karine Ferri, divine mariée : elle révèle une photo jamais vue de son mariage avec Yoann Gourcuff

Ce mercredi 8 juin 2022 est un jour spécial pour Karine Ferri. En effet, l'animatrice de 40 ans célèbre aujourd'hui son troisième anniversaire de mariage avec son amoureux le footballeur retraité Yoann Gourcuff. Le couple fête alors ses noces de Froment. Pour l'occasion, la jolie brune partage une photo exceptionnelle de ce moment intime.

Trois ans jour pour jour après avoir dit "oui" à l'homme de sa vie, Karine Ferri se saisit de son compte Instagram. Elle publie alors un superbe cliché en noir et blanc sur lequel elle apparaît de dos, vêtue d'une magnifique robe de mariée blanche en dentelle. Sa jolie chevelure brune ondulée est mise en valeur par un voile blanc. En légende de ce post, diffusé à ses plus de 700 000 fidèles abonnés sur le réseau social de partage d'images, la belle se contente de lâcher deux coeurs rouges accompagnés des lettres "YK", en référence aux initiales de sa moitié et elle-même, Yoann et Karine. En commentaires, les internautes sont nombreux à complimenter la star de TF1 et souhaiter un bon anniversaire de mariage au couple.