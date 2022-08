Karine Ferri "sublimissime" en maillot de bain fluo : sa peau bronzée et son décolleté XXL font mouche

Depuis la parution de ces clichés, Karine Ferri a retrouvé la capitale pour entamer sa rentrée. La jolie brune de 40 ans avait plusieurs projets qui l'attendaient, dont la nouvelle saison de The Voice Kids sur TF1. Un programme dont elle ne se lasse pas du tout au fil des années. "C'est peut-être lié au fait que je suis maman (de Maël et Claudia). Quand on voit ces enfants pleins d'innocence, avec des étoiles dans les yeux sur scène, et la joie de leurs parents en coulisses... Tout est spontané avec eux, il n'y a pas de calcul. Et puis j'ai droit à plein de câlins, donc je suis super contente", avait-elle déclaré pour Télé-Loisirs. Karine Ferri est par ailleurs aux commandes de l'émission Chroniques criminelles sur TFX, "un exercice plus journalistique" qui lui permet de s'épanouir différemment. En parallèle, TF1 lui fait toujours confiance pour présenter les tirages du loto les Docs du week-end.

Avec ce planning bien chargé, Karine Ferri n'avait ainsi eu aucun mal à quitter l'émission Danse avec les stars, pour laquelle elle était en charge de l'after. "Une décision mûrement réfléchie" qu'elle a confirmé le 29 juin dernier sur son compte Instagram.