Diaporama : Karine Ferri "sublimissime" en maillot de bain fluo : sa peau bronzée et son décolleté XXL font mouche

Exclusif - Arrivées et sorties du mariage religieux de Karine Ferri et Yoann Gourcuff à l'église de La Motte, France, le 8 juin 2019. Après 8 ans de vie commune et deux enfants, Karine et Yoann se sont dit "oui" lors d'une sublime cérémonie ce samedi pendant ce beau week-end de Pentecôte ensoleillé, entourés de leurs familles et de leurs amis. Le père Michel Klakus a célébré la messe. Karine porte une robe en dentelle blanche Celestina Agostino, une bague et une paire de boucles d'oreilles Cartier, son mari Yoann porte un costume Giorgio Armani. L'agence Les Têtes Chercheuses s'est occupée du wedding planning. C'est au domaine des Grottes que le repas de noces et la soirée se sont déroulés.