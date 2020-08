Karine Ferri sexy en bikini et dentelle : elle attire tous les regards

Karine Ferri est en vacances avec son "carré d'as", composé de son mari footballeur Yoann Gourcuff et leurs deux enfants Maël (4 ans) et Claudia, qui a fêté ses deux ans le 16 juillet dernier. "Elles riment avec simplicité et vie de famille. Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite du paddle, du canoë et admirer les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, agrémentées d'un bon barbecue. Je garde néanmoins toujours un oeil sur l'actualité de la télévision et de la radio", confiait-elle pour Télé-Loisirs.

Car oui, Karine Ferri reprendra prochainement le chemin du travail et notamment les tournages de The Voice Kids, dont les auditions à l'aveugle ont d'ores et déjà été enregistrées, ou encore Les Docs du weed-end. Seule le retour de l'émission Danse avec les stars reste encore incertain. À cause du Covid-19 et des mesures barrières obligatoires, la célèbre émission de TF1 a été annulée cette année. D'après nos informations, la nouvelle saison devrait être diffusée à partir de mars 2021.