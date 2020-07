Karine Ferri : Teint hâlé et joli décolleté, nouvelle photo depuis son "paradis"

Cet été encore, les stars partagent leurs plus belles photos de vacances sur les réseaux sociaux. Karine Ferri se prête elle aussi au jeu et régale régulièrement ses followers. Bronzée et en robe décolletée, l'animatrice télé de 38 ans a récemment invité les internautes à la rejoindre dans "[s]on paradis"...

Karine Ferri compte plus de 650 000 abonnés sur Instagram. Le 25 juillet 2020, elle y a publié une nouvelle photo qui n'a pas manqué de ravir ses fans : prête pour sa soirée, la présentatrice de Danse avec les stars a pris la pose sur des rochers, vêtue d'une ravissante robe décolletée Les Petites Bombes, marque dont elle est l'égérie et avec qui elle a collaboré sur une collection capsule à son nom. Ce modèle ne semble plus disponible à la vente, mais d'autres pièces estivales de cette collaboration mode sont encore accessibles.

"Ready for tonight avec ma robe @lpb_lespetitesbombes dans " mon paradis ". Et vous, vos vacances se passent bien ? Ou êtes vous ?", a-t-elle lancé en légende. En plus de répondre à sa question, les internautes l'ont couverte de compliments.