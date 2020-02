Karine Ferri décolletée et sensuelle pour lancer "une petite bombe"

Forte de son succès sur le petit écran et sur les réseaux sociaux, Karine Ferri se voit solliciter de toute part. Dernièrement, elle s'est d'ailleurs lancé un nouveau challenge. Une grande nouvelle dont elle a enfin pu parler ce jeudi 27 février 2020. Sur Instagram, l'épouse de Yoann Gourcuff a partagé une vidéo promotionnelle pour une marque de vêtements, et surprise, elle en est l'égérie !

En effet, la jolie brune de 37 ans a accepté de prêter son image à la marque de prêt-à-porter LPB Les Petites Bombes. En légende de sa publication, Karine Ferri exprime son grand enthousiasme face à ce nouveau projet. "Ça y est, ma petite bombe est lancée ! Je suis très heureuse et très fière de devenir l'égérie de la marque lpb – Les petites bombes. Tellement de choses à partager avec vous concernant cette nouvelle aventure !!! J'ai hâte", a-t-elle inscrit. C'est au Maroc que la maman de deux enfants s'est envolée pour réaliser les premiers shootings de la prochaine collection. Sur les images, elle apparaît radieuse en robe longue au beau milieu d'un désert, dévoilant son décolleté sur le dos d'un cheval sur une plage abandonnée ou encore plus décontractée dans les rues d'une ville. Bref, Karine Ferri a tout d'une mannequin pro pour cette folle aventure dans laquelle elle s'est embarquée.

En plus d'êtres ravis pour elle, ses nombreux followers ont fait part de leur impatience à copier ses multiples looks. "J'adore cette marque", "Égérie des petites bombes par une bombe", "Vous représentez cette marque merveilleusement bien", "Cette collab' va être ouf", "Hâte de voir la collection", peut-on lire. Qu'on se rassure, Karine Ferri ne compte pas déserter les plateaux télé pour autant. Elle est d'ailleurs prochainement attendue sur TF1 où elle retrouvera son complice Nikos Aliagas sur l'émission The Voice.