Karine Le Marchand "blacklistée" de TPMP après s'en être prise aux chroniqueurs

Mieux vaut ne pas s'en prendre aux chroniqueurs de Cyril Hanouna ! Ce mercredi 13 novembre, l'animateur est apparu très remonté dans Touche pas à mon poste alors qu'il évoquait le gros coup de gueule de Karine Le Marchand. Dans l'après-midi, la figure emblématique de M6 s'en est violemment prise à Kelly Vedovelli et à Matthieu Delormeau, les traitant d'imbéciles. La raison ? Le duo s'était permis de commenter sa vie privée la veille dans l'émission.

Des propos qui ont rendu furax Cyril Hanouna. "Traiter d'imbéciles Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau, pour les connaître un petit peu, Karine, et pour te connaître un petit peu, ils sont beaucoup plus intelligents que toi, je te le dis", s'est-il lâché. Il poursuit en qualifiant le post de Karine Le Marchand de complètement "démesuré". "Je prendrai toujours la défense de mes chroniqueurs. (...) Va prendre une camomille, calme-toi et va dans les prés toute seule pour te retrouver ! Je trouve que ça a été très méchant, ta réponse, et je pense que ça a beaucoup blessé Matthieu et Kelly."

Ce que la jolie blonde a confirmé, les larmes aux yeux. "J'ai été très blessée. J'ai toujours été fan d'elle et de ses émissions et je l'ai toujours dit. Et je suis un peu touchée..." Et Cyril Hanouna de conclure froidement : "C'est normal. C'est gratuit, c'est méchant, c'est pas du tout ce qu'on veut faire ici. Nous, ici, on n'est jamais méchant. On veut rigoler. Quand vous critiquez les chroniqueurs, vous m'attaquez aussi. Karine Le Marchand, elle sera la bienvenue quand elle se sera excusée. Mais pour l'instant, elle est blacklistée de toutes nos émissions, bien entendu !" Pas sûr que cela atteigne vraiment Karine Le Marchand...