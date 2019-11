Karine Le Marchand en rogne : elle s'en prend à deux chroniqueurs de TPMP

Quelle mouche a piqué à Karine Le Marchand ? Ce mercredi 12 novembre 2019, l'animatrice phare de M6 a partagé un message cinglant sur Instagram, avec en photo... les photos de Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau. "Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel : c'est l'invasion des imbéciles" a-t-elle inscrit en légende de sa publication. Il s'agit d'une citation de l'écrivain Umberto Eco. Elle ajoute au passage le hashtag "Respect de la vie privée".

Mais pour quelle raison est-elle autant remontée ? Si Karine Le Marchand n'apporte aucune explication à son agacement, l'émission de la veille éclaircit la situation. En effet, la complice de Stéphane Plaza a été au coeur d'un sujet gossip dans le talk show de Cyril Hanouna. En effet, un rapprochement entre l'animatrice et Gad Elmaleh était largement sous-entendu. Il faut dire que l'humoriste est son prochain invité dans une Ambition intime et, à en croire le récent post Instagram de Karine Le Marchand, le courant est très bien passé entre eux.

Il n'en fallait pas plus pour qu'ils fassent l'objet de rumeurs. Si Matthieu Delormeau n'a montré aucun intérêt à cette prétendue idylle, il n'a pas manqué de critiquer vivement le programme. "Ce qui est dommage, c'est que c'est elle qui a eu l'idée, c'est elle qui produit une Ambition intime. Il fallait en faire quelques-unes avec des personnes précises, ça aurait donné un truc génial. Malheureusement, faut rentrer du pognon et faut en faire plein. Chaque fois qu'elle l'a fait avec un people, elle s'est plantée et elle va se planter aussi", a-t-il estimé.

Quant à Kelly Vedovelli, c'est bel et bien le sujet de l'amour qu'elle a souhaité aborder. Et la jeune chroniqueuse s'est délibérément permise de faire des affirmations sur les goûts de Karine Le Marchand : "Gad Elmaleh, c'est pas sa came. Elle aime les choses passionnelles, les gens sulfureux... Il est beaucoup trop propre, il a les yeux bleus, il a la peau lisse... Je sais que ça n'ira pas. Elle se leurre avec cette personne."

Des propos qui ont visiblement agacé la principale intéressée...