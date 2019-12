Karine Le Marchand : En couple avec Gad Elmaleh ? Elle répond aux rumeurs

Elle a un caractère bien trempé et beaucoup d'humour Karine Le Marchand , qui a dévoilé la bande-annonce de son prochain épisode de l'émission Ambition Intime, a invité l'humoriste Gad Elmaleh à participer à son émission de confidences et, le 17 novembre, avait posté une vidéo très drôle du quotidien des deux célébrités. Un second degré qui laissait entendre qu'ils seraient en couple. Mais, à la fin de la vidéo, l'animatrice de l'Amour est dans le pré précisait qu'il n'en est rien puisque de "toute façon il est pas si beau que ça".

"Non non, dès le début c'était une blague. On a très bien compris. Parce qu'en fait tout le monde voulait nous marier. Comme il est célibataire, je suis célibataire, dès le début, son téléphone arrêtait pas de sonner, le mien aussi : 'Ah mais ce serait une tellement bonne idée.' Bah non mais ça se passe pas comme ça les histoires !." Puis elle a ajouté qu'ils ne pourraient jamais former un couple : "Je connais tout de lui. Je pourrais être sa biographe, c'est très étonnant. On a trop de trucs et puis on a des névroses qui n'iraient pas ensemble. On le sait très bien !" Invitée par Anne-Élisabeth Lemoine sur le plateau de C à vous, Karine Le Marchand a directement désamorcé la rumeur et a confirmé qu'il n'y avait rien entre eux.." Puis elle a ajouté qu'ils ne pourraient jamais former un couple :

L'animatrice a toutefois avoué avoir eu un "coup de coeur" pour Gad Elmaleh. "Il est rentré dans mon coeur, je pense que je suis rentré dans le sien aussi et j'espère vraiment que la vie ne va pas nous séparer parce que c'est une très belle personne. Je suis vraiment très émue et très fière (...) C'est un coup de coeur intellectuel, c'est un coup de coeur affectif. C'est pas un coup de coeur sexuel, voilà." Contacté par les équipes de l'émission, Gad Elmaleh a répondu à la petite vanne de Karine Le Marchand en vidéo : "Karine j'étais super touché par le début de la vidéo et je ne comprends pas pourquoi ça se termine par une blague, voilà c'est tout. J'ai rien contre l'humour, j'en ai fait un métier mais... Je sais pas ça aurait pu être une jolie déclaration que tu as sauvée comme ça. Par pudeur tu as utilisé l'humour alors j'ai envie de comprendre pourquoi. Pourquoi ?"

Ambition Intime sera diffusé ce lundi 16 décembre 2019 sur M6.