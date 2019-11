Karine Le Marchand pose au naturel un "lendemain de fête" et fait l'unanimité

Karine Le Marchand a beau être blacklistée de Touche pas à mon poste depuis son post incendiaire au sujet de deux chroniqueurs, elle n'en perd pas sa joie de vivre. Mieux encore, elle apparaît plus épanouie que jamais sur ses réseaux sociaux et ce, même au lendemain d'une grosse soirée comme ce dimanche 17 novembre.

Sur Instagram, la star de M6 avec L'amour est dans le pré et d'Une ambition intime a partagé un selfie pour le moins inhabituel. Et pour cause, elle y apparaît aussi naturelle que possible. Visiblement encore sous l'euphorie de la veille, c'est de très bonne humeur qu'elle s'est levée en ce dernier jour de week-end. Une sensation qu'elle a donc souhaité partager avec ses nombreux followers. Allongée à côté de son chat Lulu, elle se dévoile les cheveux ébouriffés, les cernes du réveil encore apparents, mais surtout le sourire aux lèvres. "Lendemain de fête... Bon dimanche à tous", inscrit-elle simplement en légende.

Samedi soir, Karine Le Marchand était en effet en très bonne compagnie puisqu'elle s'est octroyé une sortie au restaurant avec ses amis proches. À savoir, ses complices de toujours Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens, mais aussi l'animateur Laurent Petitguillaume et l'actrice Mathilda May. Une soirée qui promettait certainement de franches parties de rigolade.

Mais peu importe la raison qui rend Karine Le Marchand aussi heureuse, l'important pour ses admirateurs, c'est qu'elle le soit, tout simplement. "On t'aime Karine", "Mais la beauté", "même le dimanche matin en lendemain de fiesta, t'es belle à croquer", "Rien ne vaut le naturel de bon matin et toujours aussi ravissante", se réjouissent-ils. Karine Le Marchand a finalement peut-être bu cette "camomille" que Cyril Hanouna lui conseillait...