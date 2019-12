Karine Le Marchand pousse un coup de gueule contre TPMP, Cyril Hanouna réplique

Karine Le Marchand et Cyril Hanouna ne devraient pas passer une soirée ensemble de sitôt ! Vendredi 13 décembre 2019, l'animatrice de M6 était invitée sur CNews. Et elle est revenue sur son coup de gueule contre deux membres de l'équipe de Touche pas à mon poste. Le présentateur de l'émission de C8 n'a pas tardé à répondre.

Pour rappel, Karine Le Marchand sera aux commandes d'un numéro d'Une ambition intime consacré à Gad Elmaleh, lundi 16 décembre. Et dans l'émission TPMP du 12 novembre dernier, il a été sous-entendu que tous deux s'étaient fortement rapprochés. "Gad Elmaleh, c'est pas sa came. Elle aime les choses passionnelles, les gens sulfureux... Il est beaucoup trop propre, il a les yeux bleus, il a la peau lisse... Je sais que ça n'ira pas. Elle se leurre avec cette personne", avait "analysé" Kelly Vedovelli. Matthieu Delormeau s'était quant à lui contenté de critiquer le programme. Très vite, celle qui anime également L'amour est dans le pré a réagi vivement sur Instagram. "Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel : c'est l'invasion des imbéciles", avait-elle écrit en légende d'une photo des deux chroniqueurs. Cyril Hanouna avait alors pris la décision de la blacklister de Touche pas à mon poste.

Lors de son passage sur CNews, on lui a bien entendu demandé si le présentateur de 45 ans et elle étaient toujours fâchés. "Il m'a blacklistée ? Ça faisait deux ans que je n'y mettais plus les pieds. Cyril, j'ai une affection particulière pour lui parce que ça fait vingt ans que je le connais. Mais là, ils sont en train de prendre un pli people qui n'est pas correct. Personne ne touche à ma vie privée ! Quand on commence à se permettre de dire 'Elle aime tel type de mec, moi je sais elle est retournée avec untel', ou faire croire que je les connais de façon personnelle, bah non, c'est non", s'est-elle indignée. Elle tient Cyril Hanouna en partie pour responsable car "c'est lui qui tient la baraque".

"Cyril a des audiences qui sont moins bonnes qu'avant. Ils font. (...) Je ne suis pas fâchée, j'ai dit stop. Qu'ils arrêtent de parler de ma vie privée ! Je crois qu'eux-mêmes se parlent tellement de leur vie privée entre eux dans cette émission qu'ils ne comprennent pas que nous qui ne faisons pas partie de l'émission, on ne l'accepte pas. Je pense qu'ils ne se rendent même plus compte", a conclu Karine Le Marchand. Très au fait de l'actualité, Cyril Hanouna a bien vite découvert ses propos. "Prends une camomille ma chérie", a-t-il répondu. Un message accompagné d'émojis morts de rire. Nul doute que Baba reviendra sur cette séquence dans son émission.