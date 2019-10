L'amour est dans le pré : Un succès financier pour certains agriculteurs

Programme phare de la chaîne M6, L'amour est dans le pré est devenu en quatorze ans, l'une des émissions préférées des Français. En plus de former des couples saison après saison, Karine Le Marchand permet également aux différents agriculteurs candidats de se forger une certaine notoriété dans leur profession.

En effet récemment, le magazine Télé 2 semaines s'est penché sur le business généré par l'émission et le profit que certains candidats parviennent à tirer de cette étincelante vitrine. Ainsi, Thierry Olive, joyeux candidat de la saison 7, avait fini par se marier et vendre une partie de son exploitation, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de devenir célèbre grâce à sa gouaille légendaire. En 2018, le Normand déclarait être très sollicité et toucher environ 3000 euros par événement. L'éleveur bovin a d'ailleurs participé deux fois à Fort Boyard et il a même failli intégrer le casting de Danse avec les stars !

Mais la palme d'or revient sans conteste à Claire, la jeune éleveuse de canards du Gers qui a participé au programme en 2015. Depuis son passage dans l'émission, l'avicultrice, qui a rencontré l'amour et est devenue maman, a eu la brillante idée de rebaptiser sa production de terrines et de foies gras "L'amour est dans le pot". Profitant ainsi allègrement de sa médiatisation, la jeune femme a vu ses ventes s'envoler et elle s'est même retrouvée en rupture de stock lors du dernier Salon de l'agriculture.

Pierre et Frédérique, le couple phare de la saison 7 (2012), a vu son activité doubler, voire tripler ! En 2015, le producteur d'armagnac avait déclaré : "Ce n'était pas l'objectif premier, mais nos ventes d'armagnac ont augmenté de 50% !" L'agriculteur avait d'ailleurs, lui aussi, eu l'idée de renommer sa production "L'armagnac est dans le pré" en hommage à l'émission qui a changé sa vie. En effet, Pierre y a rencontré l'amour de sa vie, il s'est marié, il est devenu papa et s'est associé à sa femme pour ouvrir une maison d'hôtes dont les prix des chambres varient entre 140 et 160 euros la nuit. Soucieux de soutenir les produits locaux, les amoureux proposent par ailleurs régulièrement la dégustation des produits de Claire !

La complicité s'étoffe de plus en plus entre les candidats de toutes les saisons confondues puisque certains deviennent parfois de proches amis. La plupart se retrouvent souvent au Salon de l'agriculture et ne manquent pas de partager ces moments de bonheur sur leurs réseaux sociaux.