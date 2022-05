Karine Le Marchand et sa maison polémique : un artisan s'agace sur ses méthodes

"Voici toute chaude, sortie de la salle de montage, la vidéo d'ouverture du site internet (en cours de construction lui aussi) consacré à la rénovation du Domaine des belles âmes", avait écrit Karine Le Marchand, le 27 avril 2022 sur Instagram en légende d'une vidéo dévoilant les lieux. "Merci à tous les partenaires et artisans qui ont déjà rejoint mon projet de rénovation écoresponsable. C'est ensemble que nous allons convaincre le grand public que l'on peut tendre vers l'autonomie énergétique, sans abandonner l'esthétique et le confort. Si vous êtes professionnel ou artisan, et que vous avez développé une technique ou un matériau innovants en matière d'éco responsabilité, contactez-nous", poursuivait-elle, très heureuse. Il faut dire que c'est un joli projet. Cependant, cet appel aux professionnels ou plutôt le deal proposé à un d'entre eux, rend un artisan en colère.

Karine Le marchand met en avant les métiers et les personnes qui rendent son rêve de rénovation possible sur ses réseaux sociaux avec toujours beaucoup de bienveillance. Mais il y en a un qui n'est pas content (il ne serait pas le seul) et l'a fait savoir au magazine Public (en kiosques le 6 mai 2022). "Elle a fait appel à moi, mais le deal m'a semblé bancal", lâche-t-il à la parution. Et de préciser : "La contrepartie des travaux, c'était de la visibilité sur Instagram. Mais moi, je m'en fous, ça ne me fait pas vivre, je ne vends pas des produits qu'on achète en un clic !" La façon de faire de Karine Le Marchand est donc critiquée, certes, mais cette méthode est plutôt très, très courante.