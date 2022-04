Karine Le Marchand et son projet polémique : l'incroyable domaine de l'animatrice enfin dévoilé !

Ses années d'expérience dans les fermes agricoles n'auront pas été vaines. Sensible à la préservation de la planète et au respect de nos terres, Karine Le Marchand se lance dans une nouvelle aventure : la rénovation éco-responsable du Domaine des belles âmes, une maison éco-chic dont elle s'apprête à partager les coulisses. Depuis la fin de l'année 2021, la présentatrice s'occupe de remettre sur pied ce domaine situé à Aix-en-Provence et espère bien le transformer en un lieu confortable, fonctionnel, élégant et chaleureux, sans toutefois bouleverser l'écosystème.

"Voici toute chaude, sortie de la salle de montage, la vidéo d'ouverture du site internet (en cours de construction lui aussi) consacré à la rénovation du Domaine des belles âmes, écrit la maman d'Alya sur Instagram le 27 avril 2022. Merci à tous les partenaires et artisans qui ont déjà rejoint mon projet de rénovation écoresponsable. C'est ensemble que nous allons convaincre le grand public que l'on peut tendre vers l'autonomie énergétique, sans abandonner l'esthétique et le confort. Si vous êtes professionnel ou artisan, et que vous avez développé une technique ou un matériau innovants en matière d'éco responsabilité, contactez-nous."