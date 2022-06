Karine Le Marchand (L'amour est dans le pré) : Un nouveau tournage difficile ? "Même quand tout est réuni..."

Karine Le Marchand est actuellement en tournage de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré sur M6, l'émission de dating rural dont elle en est la présentatrice depuis de nombreuses années. Elle en a donné la couleur sur des posts et des stories qu'elle partage régulièrement sur Instagram. Cependant, samedi 18 juin, l'animatrice a vite déchanté durant le tournage de la nouvelle saison.

"En tournage, spécial déconfiture... même quand tout est réuni pour vivre une belle d'histoire d'amour, parfois les codes de séduction essentiels manquent... et ça tourne au fiasco. La faute à la Covid, aux applications, à cette foutue habitude que l'on a de ne voir que le but et pas le chemin ? Faudrait ouvrir une école de la séduction", a exprimé Karine Le Marchand dans un message accompagné de deux photos où on la voit cheveux longs allongés, tasse à la main et vêtue d'un pull en laine rose.