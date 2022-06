Karine Le Marchand guérie d'un chagrin d'amour grâce à Stéphane Plaza : comment il l'a aidée

Ce jeudi 9 juin 2022 est une date particulière pour Stéphane Plaza. Aujourd'hui, le présentateur emblématique de M6 fête ses 52 ans. Pour l'occasion, sa grande amie Karine Le Marchand a souhaité le mettre à l'honneur sur son compte Instagram et a ainsi dévoilé plusieurs anecdotes.

Ils sont comme cul et chemise. Dès que l'occasion se présente, la présentatrice de L'amour est dans le pré et Stéphane Plaza se retrouvent pour passer de bons moments. Il leur est arrivé de partir en vacances ensemble notamment. Karine Le Marchand a même hébergé la star de Recherche appartement ou maison pour cause de travaux dans son habitation. Aujourd'hui, la maman d'Alya (19 ans) ne pouvait donc pas zapper le jour de son anniversaire.

Karine Le Marchand a publié plusieurs photos sur lesquelles Stéphane Plaza et elle apparaissent complices. En légende, elle a raconté quelques unes de leurs aventures. Dont le jour où son grand ami l'a épaulée à la suite d'une rupture douloureuse. "On en a fait des bêtises et on en fera encore. On a fait les fous au ski, tu m'as emmenée au Vatican pour guérir d'un chagrin d'amour, tu m'as fait rire au tennis pour gagner des points, tu vides tout mon bar en vacances, mais tu es toujours partant pour faire tout ce que je propose. On a tellement ri sur des tournages qu'on prenait du retard, je t'ai mis à la course à pied et tu as fini au Marathon de New York, tu es venu en confinement à la maison les mains dans les poches et le sourire aux lèvres. Tu m'as couvert de fleurs quand j'étais malade et tu étais plus inquiet que moi", peut-on tout d'abord lire. Karine Le Marchand a ensuite souligné qu'il était "un homme merveilleux", talentueux et sincère. "Tu ne joues pas de rôle (à part au théâtre où tu excelles) et tu ne veux que mon bonheur. J'irais au bout du monde pour toi et j'espère que la vie nous prêtera mille occasions de rire et de rêver ensemble. Je t'aime mon Stéphane d'amour", a-t-elle conclu.