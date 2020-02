Karine Le marchand sportive : photo de son corps musclé après l'effort

La présentatrice, entre autres, de L'amour est dans le pré (M6) le sait, pour être en bonne santé, il faut bien manger et bouger. Et Karine Le Marchand bouge beaucoup ! Adepte du sport, la belle quinquagénaire a un corps à faire pâlir d'envie certaines jeunettes.

Dimanche 2 février 2020, sur Instagram, Karine Le Marchand a pris la pause en tenue sportive : brassière et short. Elle qui court très régulièrement et avait même lancé une application de running appelée Smilesrun, n'a pas foulé le bitume, peut-être à cause de la pluie, mais a fait du sport d'intérieur. Après quelques exercices, elle a utilisé des machines de cardio pendant plus d'une heure ! "50 is the new 30", s'amuse-t-elle en story Instagram.

Si ses exploits sportifs imposent le respect, sa silhouette aussi ! Qu'on se le dise, Karine Le marchand est une fit girl. Elle l'a démontré en se prenant en photo dans le miroir. Ainsi peut-on voir qu'elle a des abdos en acier, des jambes fuselées et des bras musclés juste ce qu'il faut.

Si la star de M6 qui a été mannequin par le passé est une sacrée sportive, elle a aussi le talent d'inspirer ses amis. C'est le cas de Stéphane Plaza qui a couru le marathon de New York (42 kilomètres) il y a quelques mois.

Invitée en 2014 dans l'émission Le Tube sur Canal+, Karine Le Marchand avait évoqué sa routine sportive pour rester belle et en forme : "Je pense que je suis au régime depuis l'âge de 11 ans. Je fais du sport 5 à 6 fois par semaine. Donc je fais attention à moi déjà pour moi et, du coup, l'image n'est pas un problème parce que je sais que je la maîtrise."