Stéphane Plaza : Après le deuil, il termine finalement le marathon de New York

"Mon Bernard, mon petit farceur, le jour de mon départ pour New York, tu m'emmènes dans le Perche pour te rendre un dernier hommage ... New York attendra pour toi", écrivait Stéphane Plaza, en octobre 2019, pour saluer la mémoire de son défunt ami. L'animateur star de M6 a finalement pu s'envoler pour les États-Unis.

Pendant des semaines, Stéphane Plaza s'était entraîné pour réaliser l'exploit de sa vie : courir le mythique marathon de New York. Un parcours de 42 kilomètres, qui compte sur la présence d'environ 50 000 sportifs, dont 10 000 étrangers, et sous les yeux de 2 millions de spectateurs ! Dimanche 3 novembre, avant la course, il a écrit sur Instagram : "Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Et c'est tant mieux, car, dans l'immédiat, je ne suis ni le plus fort et encore moins le plus rapide... En revanche, je finirai ce marathon quoi qu'il en soit et quoi qu'il m'en coûte ! (...) Parti d'un pari un peu fou il y a un an, aujourd'hui, mon objectif n'est plus tout à fait le même : courir la tête haute et passer la ligne d'arrivée afin de rendre fiers ceux qui nous regardent de là-haut. Et bien sûr pour toi, Bernard de Crémiers (Stéphane Plaza immobilier France), parti dans la semaine."

Ce mardi 5 novembre, fier d'avoir fini le marathon de New York, l'animateur de Recherche appartement ou maison a posté une photo sur son compte avec un long message. "Ça y est, le rêve américain. La méthode américaine a porté ses fruits and the winner is... Le pari est remporté, la victoire est dans mon coeur et la médaille bien autour de mon cou. 9 opérations aux jambes, calcaneums abîmés, entraînement 2 mois avant le jour J et pourtant... avoir un mental 100% positif est sûrement la clef de toutes les victoires ...Si je l'ai fait, vous pouvez aussi réussir ce qui vous semble être l'impossible. Il suffit de se donner les moyens de vaincre toutes les épreuves. À vous de jouer, à vous de croire en vous et de vous aimer. Et si nous doutions de nos peurs, au lieu de douter de nos rêves, imaginez tout ce qu'on pourrait accomplir", a-t-il écrit.