Stéphane Plaza (La Meilleure Offre) gaffeur : Le "ras-le-bol" de Julien Courbet

Ce jeudi 17 octobre 2019, M6 donne le coup d'envoi de La Meilleure Offre, une nouvelle émission animée par Julien Courbet (également producteur) et Stéphane Plaza. Les deux présentateurs viennent en aide à des personnes souhaitant vendre rapidement leur bien immobilier, avec une mise aux enchères à la fin. À cette occasion, Purepeople les a soumis à son interview VNR. Et celui qui est aussi aux commandes de Capital a confié que son acolyte avait été très maladroit lors du tournage.

"Ce qui m'a énervé, c'est d'avoir à financer tout ce qu'il a cassé. Étant producteur de l'émission, j'ai des petites factures sur mon bureau à régler : un vase, un cendrier, un coucou. Et j'en ai ras le bol d'avoir à payer tout ça aux gens chez qui on va faire des visites. C'est un vrai problème. Mais il ne le fait pas exprès", a confié Julien Courbet quand on lui a demandé si ça ne l'énervait pas que Stéphane Plaza ne se fasse jamais mal en tombant. Une anecdote qui a amusé le principal intéressé.

Julien Courbet a ensuite assuré que cela ne le gênait pas de vieillir sous l'oeil des téléspectateurs : "Alors moi, je n'ai aucun problème avec ça. Il est hors de question par exemple que je me fasse teindre les cheveux, qui commencent à être un petit peu gris. Ça fait partie de la vie, ils nous ont connus jeunes, ils nous enterreront vieux." L'homme de 54 ans a tout de même admis auprès de Purepeople que cela avait été "un petit choc" d'avoir 50 ans. "Moi je n'ai pas encore 50 ans, donc ça va", a ajouté Stéphane Plaza qui a 49 ans.

Il y a un point sur lequel Julien Courbet et Stéphane Plaza étaient d'accord : le fait d'éviter de parler de leur vie privée. Les deux présentateurs n'aiment pas quand on leur pose une question sur le sujet et le font savoir. "Ça ne m'énerve pas pour moi, mais il faut comprendre que les questions sur la vie privée, ça implique ceux qui font partie de la vie privée qui n'ont pas envie que l'on parle d'eux", a expliqué l'ex-animateur et chroniqueur de C8. Et son collègue d'ajouter : "Oui et puis c'est privé. Certains aiment se faire payer pour faire des fausses paparazzades, qu'on aille les emmerder eux."

