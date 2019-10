Stéphane Plaza en deuil : hommage à son ami proche, son voyage à New York annulé

Stéphane Plaza est en deuil et il a partagé sa peine sur les réseaux sociaux. Le célèbre agent immobilier et animateur sur M6 a perdu un ami et collaborateur.

Il y a trois jours, le meilleur ami de Karine Le Marchand a posté un message énigmatique sur son compte Instagram. Une citation de l'écrivain Jean d'Ormesson : "Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants." Ce n'est que jeudi 31 octobre 2019 que ce mystérieux post a fait sens.

Sur Instagram toujours, en légende d'une image de bougies, Stéphane Plaza a rédigé : "Mon Bernard, mon petit farceur, le jour de mon départ pour New York tu m'emmènes dans le Perche pour te rendre un dernier hommage... New York attendra pour toi. Nous continuerons pour toi cette belle aventure Stéphane Plaza immobilier, telle que tu la voyais et pour laquelle tu t'es tant battu. Merci avant toute chose d'avoir partagé nos vies. La trace de ton passage est indélébile tant par tes actes, qu'à travers l'homme que tu étais, mais tu verras... les âmes se retrouvent toujours quelque part. Que ton âme repose en paix."

L'homme dont parle Stéphane Plaza n'est autre que Bernard de Crémiers, codirigeant et cofondateur de Stéphane Plaza France. Il est décédé à l'âge de 64 ans. Une messe aura lieu aujourd'hui à 14h30 en l'église Saint-André d'Authon-du-Perche.

Stéphane Plaza a-t-il annulé totalement son voyage à New York et sa participation au célèbre marathon (qui a lieu le 3 novembre) ou partira-t-il plus tard, ce soir ou demain ? Mystère...