Karla Souza (How to Get Away With Murder) a accouché et présente son bébé

Karla Souza avait gardé sa grossesse secrète jusqu'au 27 mai. L'interprète du personnage de Laurel Castillo dans How to Get Away With Murder avait alors publié sur Instagram une photo de sa fille aînée et elle, vêtue d'un T-shirt couvrant son ventre déjà très rond.

Toujours sur les réseaux sociaux, elle a confirmé la naissance de son fils et s'est adressée à ses près de 4 millions de followers : "Merci @people de m'avoir aidée à partager notre joie avec le monde. (...) Il y a tellement de tristesse et d'injustice dans le monde, et étant mère, je me demande dans quel monde mes enfants vont grandir. Regarder Luka dans les yeux et voir Gianna devenir grande soeur m'apportent tellement d'espoir et de volonté de participer au changement. Bienvenue dans le monde, Luka".