Kate Middleton calculatrice : elle avait tout prévu pour intégrer la famille royale, la preuve !

Le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui se tient en Angleterre du jeudi 2 juin au dimanche 5, sera surtout l'occasion pour Kate Middleton et Meghan Markle de se retrouver. Depuis la séparation des Fab Four, grand nombre de fans de la Couronne ont choisi leur camp entre les deux belles-soeurs rejoignant ainsi la team Kate ou la team Meghan. Mais alors que les critiques autour du comportement de la duchesse de Sussex sont nombreuses, l'image de l'épouse du prince William paraît souvent plus parfaite, plus lisse. Et pourtant, calculatrice, elle avait tout prévu pour intégrer la famille royale.

Le destin de Kate Middleton aurait pu être bien différent. Et au début des années 2000, alors que la mère de George, Charlotte et Louis s'apprête à démarrer un cursus universitaire à Edimbourg, elle choisira finalement celle de St. Andrews car c'est là que se trouve le prince héritier. Un choix qui a surpris son entourage. "Elle avait toujours placé Édimbourg en choix numéro 1, et elle avait été acceptée, sa place était réservée", a confirmé le conseiller d'orientation de l'internat Marlborough College, où elle a effectué sa scolarité. Les tabloïds ont alors même révélé que "Carole Middleton, un brin arriviste, aurait poussé sa fille à s'y inscrire pour mieux rencontrer le prince", comme rapporté par Bertrand Meyer-Stabley dans le livre La vie de Catherine, duchesse de Cambridge.

Kate Middleton savait où elle allait

Un premier sacrifice, et pas des moindres, qui ne fut pas le dernier. Mais Kate Middleton a toujours su où elle mettait les pieds. Si Meghan Markle a été quelque peu surprise à la découverte des nombreux protocoles liés à la vie en tant que membre de la famille royale, la duchesse de Cambridge, elle, était bien préparée. "Elle en savait assez, elle en avait assez vu et elle avait assez d'expérience, alors elle savait très bien quelles seraient les responsabilités et les exigences", a confié à ce propos de Kate Middleton Sally Bedell Smith, biographe de la reine, au magazine britannique People. Et selon elle, si Kate Middleton est aussi à l'aise c'est qu'elle a étudié minutieusement le protocole royal avant de s'y soumettre.

Elle a dû modifier sa voix

Et pour intégrer la royal family, la "roturière" n'a reculé devant rien. Si elle est aujourd'hui l'un des atouts incontournables de la Couronne, elle était pourtant de nature timide, réservée et ses prises de parole étaient rares. Accompagnée par des communicants pour surmonter tout cela, l'épouse du duc de Cambridge a aussi accepté de modifier sa voix. "Bien que Kate ait toujours bien parlé, elle n'avait peut-être pas un accent aussi prononcé lorsqu'elle a rejoint la famille" a assuré Jon Briggs, expert en discours. Un accent qui a donc été travaillé afin de disparaître. Rigoureuse et déterminée, elle a franchi toutes ces étapes prouvant une nouvelle fois qu'elle a de loin l'étoffe d'une reine.