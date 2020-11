Kate Middleton : Ce premier amour qui ne s'est "pas très bien comporté avec elle"

La future reine d'Angleterre n'a eu qu'un seul homme dans sa vie. Ou presque. A en croire une ancienne camarade d'école et amie, citée par le Daily Mail le 15 novembre 2020, Kate Middleton a connu une première idylle un peu compliquée avec un certain Harry Blakelock. Une romance survenue peu de temps avant sa rentrée à l'Université St Andrews (en Ecosse) et sa rencontre avec le prince William en 2001...

C'est au lycée, le Marlborough College, que Kate Middleton a connu son premier amour. A cette époque, la Britannique est une jeune femme sportive, déjà passionnée de photographie, mais quelque peu timide, bien qu'elle se soit essayée à la danse, au théâtre et au chant avec des copines. "Même si elle attirait l'attention masculine, elle était toujours très timide avec les garçons. Beaucoup la trouvaient attirante mais quand ils s'approchaient, elle devenait toujours très embarrassée et timide."

La relation de Kate Middleton avec son camarade de lycée Harry Blakelock se serait mal terminée, juste avant qu'elle ne parte en Italie en 2000, pour y suivre des cours d'histoire de l'art pendant trois mois : "Quand Kate est arrivée à Florence, elle était vraiment accroc à Harry, s'est souvenue une amie. Elle parlait de lui tout le temps et il semblait qu'il ne s'était pas très bien comporté avec elle. Il semblait l'avoir baladée quand ils étaient à l'école et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle pouvait le récupérer. Il était aussi à Florence au même moment mais de ce que je me souviens, rien ne s'est passé."

Quelques idylles avant le grand amour

Plus tard, une fois rentrée d'Italie, Kate Middleton a connu une autre idylle avec Ian Henry, alors qu'elle travaillait à Southampton, sur le BT Global Challenge yacht, une célèbre course de voiliers. "Tout le monde l'appelait Fit Kate et les gars étaient très jaloux quand elle s'est mise avec Ian, un ancien équipier a-t-il rapporté au Daily Mail. C'était une romance d'été, rien de sérieux, et ça s'est fini quand chacun a pris des routes séparées pour commencer l'université."

De son côté, le prince William a lui aussi connu une brève histoire avant d'entrer à la fac et faire la connaissance de sa future épouse... A l'été 2000, à sa sortie de l'Eton College, le fils de Charles et Diana s'est en effet rapproché de Rose Farquhar. Le couple s'est finalement séparé et quelques mois plus tard, l'héritier au trône d'Angleterre s'est laissé séduire par sa camarade d'université Kate Middleton.