Kate Middleton et le prince William : la somme astronomique dépenséee pour un voyage décrié

En mars dernier, Kate Middleton et le prince William se sont offert un beau voyage officiel aux Caraïbes, enfin presque. Arrivés au Bélize, le couple royal a vite déchanté face à des habitants qui ont manifesté contre ce voyage officiel. Certains leur ont reproché un voyage hors des réalités, avec des allures colonialistes. Leur parade à bord d'un véhicule Land Rover avait également créé la polémique.

Toutefois, Kate Middleton et le prince William ont pu profiter d'une tournée de huit jours à Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, loin de leurs trois enfants : George (8 ans et demi), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans). "Voyager est très important pour les membres de la famille royale, que ce soit pour rendre visite à des communautés ou pour voyager à l'étranger à la demande du gouvernement", a assuré une source proche de la famille royale.

Une somme à 6 chiffres pour leur voyage officiel

Ce qui est sûr, c'est qu'un voyage aux Caraïbes, ça a un prix et pas des moindres ! Selon le Mirror , Kate Middleton et le prince William ont déboursé la somme magistrale de 265 000 dollars (soit plus de 250 000 euros) ! Et ce n'est pas tout car, selon un rapport du palais de Buckingham, la somme totale des 179 vols par les membres de la famille royale s'élève à plus d'un million d'euros.

Selon Sir Michael Stevens, le gardien de la bourse privée, qui s'est exprimé au cours dans une interview relayée par le Mirror : "La subvention souveraine montre une augmentation des dépenses nettes à 102,4 millions en hausse de 17%, la majorité de l'augmentation des dépenses provenant du programme d'entretien du palais de Buckingham qui a vu une augmentation de 41% des dépenses à 54,6 millions de livres sterling."

Autant de sommes colossales qui peuvent avoir des répercussions sur les contribuables...

****$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$