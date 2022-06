Kate Middleton fait sensation en total look militaire, des images surprenantes qui séduisent

À première vue, cela pourrait faire penser à un remake de Top Gun avec le cultissime Tom Cruise mais le contexte n'est pas tout à fait le même ! En effet, ce samedi 25 juin 2022 se tenait au Royaume-Uni, la Journée des forces armées. Un évènement qui consiste à rendre hommage aux professionnels qui gèrent la sécurité du pays.

C'était donc l'occasion pour Kate Middleton, la duchesse de Cambridge de remercier ces soldats à sa façon sur Instagram. En effet, la femme du prince William a publié sur son compte, des photos de sa journée d'immersion avec l'armée britannique en novembre 2021. La duchesse était assise sur un avion de chasse et portait une tenue militaire. Ce qui la changeait des tenues chics du Kensington Palace ! Un souvenir mémorable comme en témoigne son message posté en légende des trois photos publiées sur Instagram. "Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des forces armées, William et moi souhaitons rendre hommage aux braves hommes et femmes, passés et présents, qui ont servi dans toutes nos forces armées, en mer, sur terre et dans les airs, ici au Royaume-Uni et dans le monde entier. Merci pour tout ce que vous et vos familles, sacrifiez pour nous protéger.", a écrit la duchesse de Cambridge en témoignant aussi son impatience "d'en savoir plus" sur la Royal Navy et la Royal Air Force.