Kate Middleton radine ? Elle porte le même costume pour la 3e fois cette année...

On a tous une tenue préférée, un T-shirt dans lequel on se sent bien ou un jogging qu'on adore porter pour trainer à la maison. Cette pièce unique, Kate Middleton ne l'a pas achetée chez Primark. Il s'agit d'un costume deux pièce intégralement blanc, griffé Alexander McQueen, qu'elle vient de porter pour la troisième fois cette année lors d'une représentation officielle.

Le mardi 2 août 2022, Kate Middleton s'est effectivement rendue à Birmingham pour assister à une compétition de natation des Commonwealth Games au Sandwell Aquatics Centre, accompagnée par son mari le prince William. Celle qui a captivé les foules, c'est la princesse Charlotte, fan de sport, qui a sautillé dans tous les sens en assistant à cet échange sportif. Mais les experts ont repéré un autre détail dans les tribunes : ce fameux ensemble Alexander McQueen que la duchesse de Cambridge ne cesse de recycler au fil des mois.

Connue pour ses choix souvent peu chers en matière de vêtements, et pour son goût pour la mode écolo, Kate Middleton a déjà été aperçue avec ce costume, pantalon veste, plusieurs fois en début d'année, notamment lors de sa visite officielle en Jamaïque, dans les Caraïbes. Le 23 mars 2022, la maman de George, Charlotte et Louis portait cette fameuse tenue pour visiter le quartier de Flankers à Montego Bay, mais aussi pour faire "coucou" aux étudiants du collège Shotwood Teacher de Kingston. En juin dernier, c'est à la gare de Waterloo qu'elle célébrait, en McQueen, le Windrush Day, mais aussi qu'elle rencontrait les talents de la communauté caribéenne chez Elevate London - à la seule différence qu'elle avait marié sa veste à un pantalon plus large aux jambes.

Talons taupe, top orange... Kate Middleton a toujours le bon goût d'associer sa veste fétiche à de jolis pièces, qu'elle soit, ou non, hors de prix. Son tailleurs coûte quant à lui 1945 livres, soit 2330 euros environ. Mais que voulez-vous ? S'il y a bien un créateur à qui elle a donné sa confiance, c'est celui-ci. Sa robe de mariée, en 2011, était elle aussi signée Sarah Burton pour Alexander McQueen...