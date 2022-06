Kate Middleton renversante en ensemble blazer blanc Alexander McQueen, aux côtés d'un William royal

Kate Middleton et le prince William étaient l'un au côté de l'autre pour l'inauguration d'un monument à la gare de Waterloo pour célébrer le Windrush Day, ce mercredi 22 juin 2022. On a pu voir la statue d'un homme, d'une femme et d'un enfant, dans leur plus belle tenue du dimanche, une oeuvre signée par l'artiste et sculpteur jamaïcain Basil Watson. L'occasion surtout pour Kate Middleton d'à nouveau offrir au peuple britannique un sans faute vestimentaire. Dans un ensemble blazer et pantalon d'un blanc immaculé, signé Alexander McQueen, la duchesse de Cambridge était à tomber.

Avec une pochette Mulberry, et de superbes boucles Chalk aux oreilles, les cheveux lâchés, placés sagement derrière ses oreilles, la mère de George, Charlotte et Louis affichait une mine radieuse et un sourire rayonnant. Ce mercredi, avec William, ils ont passé leur matinée à Brixton House où ils ont visité ELEVATE, un programme pour les jeunes issus de la communauté caribéenne visant à aider les moins de 30 ans à développer des compétences pour percer dans les industries créatives. Ils y ont été très bien accueillis par la future génération d'artistes britanniques. Et pour leur plus grand plaisir, Kate Middleton s'est même prêtée au jeu, caméra sur l'épaule. Une nouvelle vocation pour la future reine ?

Le discours du prince William, futur roi

Puis, le couple Cambridge a rejoint la gare de Waterloo où ils a assisté au dévoilement du National Windrush Monument. Une oeuvre symbolisant le courage, l'engagement et la résilience des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui se sont rendus au Royaume-Uni de 1948 à 1971 pour aider à reconstruire la Grande-Bretagne d'après-guerre. La gare de Waterloo a été choisie parce que des milliers de personnes arrivées des Caraïbes sont passées par la gare pour commencer leur nouvelle vie au Royaume-Uni. Le gouvernement a financé ce projet à hauteur d'1 million de livres sterling.

Le prince William, héritier du trône d'Angleterre après son père Charles, a prononcé un discours poignant. "Merci de nous avoir invités Kate et moi, s'est-il exprimé. C'est un privilège d'être ici avec vous tous." Il n'a pas manqué de remercier toutes les générations Windrush, et leur énorme contribution à la société britannique. Le discours d'un roi pour celui dont l'avenir est déjà tout tracé.