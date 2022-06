Prince William et Kate Middleton : Un projet amoureux en cours, merci la Covid-19 !

Passer le cap des 40 ans, c'est en règle générale un événement à marquer d'une pierre blanche dans une vie. Que l'on soit tête couronnée ou pas d'ailleurs. Ce mardi 21 juin, le prince William rajoute cette bougie tant redoutée par certains. Mais le duc de Cambridge prend ce petit coup de vieux avec le sourire. Futur roi d'Angleterre - il le deviendra à la mort de son père, le prince Charles -, le prince William est toujours marié à Kate Middleton, son amour de jeunesse rencontrée sur les bancs de l'université St Andrews, avec qui il a eu ses trois enfants : le prince George, 8 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.

William a donc tout pour être heureux, d'autant plus que ses 40 ans, il ne devrait pas les fêter tout seul. Comme le rapportent les médias britanniques, dont le Daily Mail et le Mirror, le prince et Kate Middleton devraient célébrer leurs anniversaires ensemble ! C'est donc une grosse fête en l'honneur de leurs quarante ans à tous les deux que les parents de trois enfants ont prévu d'organiser. En attendant les détails de la petite sauterie, c'est au moins dans l'une des résidences royales que l'événement devrait se dérouler au cours de l'été !

Pour rappel, Kate Middleton a fêté ses 40 ans le 9 janvier dernier. En raison de la Covid-19, la duchesse de Cambridge n'avait pas pu organiser de fête comme il se doit pour éviter la propagation du virus, notamment du variant Omicron à l'époque. Kate avait toutefois profité d'une réunion de famille avec quelques amis dans leur résidence d'Amner Hall, en toute discrétion. Mais 40 ans, ça se célèbre ! C'est la raison pour laquelle une plus grosse fête est donc en préparation.

Côté invités, peu de doute quant à la présence des parents de Kate Middleton, Carole et Michael, de sa soeur Pippa et de son frère James. Quant à la famille royale, Charles et Camilla devraient répondre présent, tout comme les cousins/cousines à l'image de Beatrice et Eugenie d'York, Zara et Mike Tindall. Conviée, la reine Elizabeth II, dont la santé est particulièrement fragile, ne saura qu'à la dernière minute si oui ou non, elle peut venir trinquer. En revanche, pas sûr qu'un carton d'invitation ait atterri dans la boîte aux lettres de Meghan Markle et Harry étant donné la qualité des dernières retrouvailles.