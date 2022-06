Diaporama : Prince William et Kate Middleton : Un projet amoureux en cours, merci la Covid-19 !

1 / 18 Prince William et Kate Middleton : Un projet amoureux en cours, merci la Covid-19 !

2 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors du quatrième jour de la Royal Ascott à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, Royaume-Uni.





3 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge,





4 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de la cérémonie de l'ordre de la Jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette année pour la première fois Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, a été investie comme nouveau chevalier de l'ordre de la Jarretière par la reine et a pu participer à la procession au côté du prince Charles. Londres, la 13 juin 2022.





5 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022.





6 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'église évangélique Daystar Abaco aux Bahamas, pour en savoir plus sur l'impact de l'ouragan Dorian en 2019 et pour voir comment les communautés sont encore en cours de reconstruction, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la Reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 2022.





7 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'école primaire Sybil Strachan à Nassau aux Bahamas, le 25 mars 2022. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de sa Majesté la reine à l'occasion du jubilé de platine.





8 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à une réception organisée par le gouverneur général des Bahamas, Sir Cornelius Alvin Smith, au complexe Baha Mar sur l'île de New Providence aux Bahamas pour rencontrer des dirigeants communautaires et des habitants des nombreuses îles des Bahamas. , au septième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Nassau, le 25 mars 2022.

9 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à bord d'un bateau de la Bahamas Platinum Jubilee Sailing Regatta à Montagu Bay, l'une des premières régates de voile aux Bahamas depuis le début de la pandémie, le septième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Nassau, le 25 mars 2022.





10 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent à l'aéroport Lynden Pindling à Nassau, dans le cadre de leur visite officielle aux Bahamas pour marquer le jubilé de platine de la reine. Le 24 mars 2022.





11 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent aux Bahamas, dernière tape de leur voyage officiel dans les Caraïbes. Nassau, le 24 mars 2022.





12 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent Belize après leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine, le 22 mars 2022.





13 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une réception spéciale dans les ruines mayas de Cahal Pech à San Ignacio, Belize, organisée par Froyla Tzalam, le gouverneur général du Belize, à l'occasion du jubilé de platine de la reine, au cours de la troisième journée de leur tournée de les Caraïbes. Belize, le 21 mars 2022.





14 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent Caracol, un ancien site archéologique maya au plus profond de la jungle dans la forêt de Chiquibul au Belize, lors de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Belize, le 21 mars 2022.





15 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent Caracol, un ancien site archéologique maya au plus profond de la jungle dans la forêt de Chiquibul au Belize, lors de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Belize, le 21 mars 2022.





16 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une réception spéciale dans les ruines mayas de Cahal Pech à San Ignacio, Belize, organisée par Froyla Tzalam, le gouverneur général du Belize, à l'occasion du jubilé de platine de la reine, au cours de la troisième journée de leur tournée de les Caraïbes. Belize, le 21 mars 2022.

17 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent Caracol, un ancien site archéologique maya au plus profond de la jungle dans la forêt de Chiquibul au Belize, lors de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Belize, le 21 mars 2022.