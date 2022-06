Le prince William fête ses 40 ans : retour sur ses années de party boy avec Kate [PHOTOS]

Le prince William a 40 ans. De quoi mettre à tout le monde un petit coup derrière la nuque tant le souvenir de lui enfant, auprès de sa défunte maman Lady Diana semble encore très présent dans les mémoires. Et pourtant, il a fait du chemin ! Désormais, tous les espoirs d'assurer la popularité et la continuité de la monarchie britannique reposent sur lui même si son père, le prince Charles, montera d'abord sur le trône avant lui après le décès de la reine Elizabeth II. Fier représentant de la couronne, il n'a pas toujours été aussi sérieux...

En effet, avant de se donner à fond dans son rôle de futur héritier, le prince William a connu une période fêtarde. Si on a tendance à associer le monde de la nuit à son frère, le prince Harry, c'est qu'on oublie un peu vite ses jeunes années... En 2003, sa relation avec Kate Middleton était officialisée après plusieurs semaines de rumeurs. Les deux jeunes gens s'étaient alors rencontrés quelques mois plus tôt à l'université de St. Andrews. A la fin de leurs études, en 2006, ils quittent l'Ecosse et regagnent Londres. Une période pendant laquelle on pourra alors les voir à plusieurs reprises faisant la fête, parfois bien alcoolisées comme en témoignent leurs petites mines sur des photos d'époque, un peu partout dans les clubs de la capitale : chez Boujis (qui a depuis fermé), Embassy (également fermé aujourd'hui) ou encore Mahiki (au même destin que les autres établissements !)...

Avec les années qui passent, William commence à rentrer dans le rang et évite de se retrouver à la Une des tabloïds britanniques pour ne pas finir comme son frère, sur des photos peu flatteuses... Ainsi, dès 2010 et l'annonce de ses fiançailles avec Kate Middleton, s'en est terminé des folles virées en discothèque jusqu'au beau milieu de la nuit. Celui qui détient également le titre de duc de Cambridge épouse son amoureuse en 2011 lors d'une mariage fastueux suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde à l'abbaye de Westminster. Par la suite, le couple accueillera trois enfants : George (né le 22 juillet 2013), Charlotte (née le 2 mai 2015) et, petit dernier, le turbulent Louis (né le 23 avril 2018).