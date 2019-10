Kate Middleton renvoie sa fidèle assistante : à cause de Meghan et Harry ?

Après 7 ans de bons et loyaux services, Kate Middleton s'est séparée de l'une de ses plus fidèles assistantes. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 11 octobre 2019, Sophie Agnew a été congédiée alors qu'elle était la responsable des assistants personnels de la duchesse de Cambridge. Un départ surprenant et d'autant plus remarqué qu'il serait directement lié à la prise de distance du prince William avec son frère le prince Harry.

"Sophie a travaillé si dur pour Kate. Elle adorait son job et a fait beaucoup de sacrifices", a témoigné une source royale du tabloïd. Il n'était pas rare d'apercevoir la Britannique de 32 ans, diplômée de la prestigieuse Université de St Andrews en histoire de l'art, non loin de Kate Middleton lors de voyages officiels. Elle a notamment accompagné les Cambridge lors de leur déplacement en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014, ou leur de leur tournée au Bhoutan en 2016. Son départ survient alors qu'elle vient juste de se marier et de rentrer de sa lune de miel. Ni la principale intéressée, ni le palais de Kensington, n'ont encore fait de commentaire sur ce licenciement.

"Tout le monde a été vraiment choqué parce que c'était si inattendu, a ajouté une source du Daily Mail. Ça ressemble à une réduction extrême des coûts." Sophie Agnew ne devrait pas donc pas être remplacée. Son renvoi serait en fait lié à la scission des Cambridge et des Sussex entamée au printemps dernier : les princes William et Harry, ainsi que leurs épouses, ont d'abord commencé à travailler ensemble au sein de la Royal Foundation, initiée par les deux frères et Kate Middleton en 2009. Alors surnommés les Fab Four, le quatuor a finalement annoncé sa séparation peu de temps après que Meghan Markle a rejoint la famille royale...

L'épouse du prince Harry a elle-même dû faire face à de nombreuses démissions au sein de ses plus proches employés et collaborateurs et ce, en l'espace de quelques mois. Des départs successifs qui n'ont fait qu'alimenter les rumeurs la disant capricieuse et difficile à vivre.