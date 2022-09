Kate Middleton rongée par la tristesse, elle s'est retenue pour ne pas "fondre en larmes" à Sandringham

L'émotion est palpable au Royaume-Uni. Il est bien difficile, pour le peuple britannique, d'accepter la disparition de sa Majesté la reine Elizabeth II. Le 8 septembre 2022, la souveraine a tiré sa révérence à l'âge de 96 ans alors qu'elle se trouvait dans son château de Balmoral, en Ecosse. Kate Middleton n'avait pas pu venir à son chevet, puisqu'elle s'occupait de la rentrée scolaire de ses trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans. Mais la princesse de Galle et duchesse de Cambridge a désormais tout le temps de se recueillir.

La dépouille de la reine Elizabeth II a effectivement rejoint la ville de Londres le 13 septembre 2022. Elle a d'abord passé une dernière nuit au palais de Buckingham, puis a été déplacée au Westminster Hall afin que chacun puisse passer devant son cercueil et lui dire "adieu". Kate Middleton est donc là, tel un pilier, un roc, pour soutenir son beau-père, le roi Charles III, et son époux le prince William. Mais point trop n'en faut pour la duchesse qui s'effondre de tristesse, à la moindre occasion, tant ce deuil la touche en plein coeur. Alors qu'elle saluait la foule devant le château de Sandringham, ce jeudi 15 septembre 2022, la princesse de Galle a dû se retenir pour ne pas verser une larme de plus, voir plusieurs.

Je ne peux pas toutes les lire !

Elle s'est retrouvée face à un parterre de fleurs et a camouflé sa peine avec grande difficulté. C'est ce qu'assure Fran Morgan, une personne qui a assisté à la scène, et qui a eu l'occasion de s'entretenir avec Kate Middleton. "Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire à toutes ces cartes et à toutes ces fleurs déposées devant le château, explique Fran. Mais elle a aussi dit : 'Je ne peux pas toutes les lire, sinon je vais commencer à pleurer'". Si Kate a l'air particulièrement marquéE par la mort d'Elizabeth II, elle n'est bien sûr pas la seule, dans la famille, à être régulièrement au bord des larmes. Le prince William aurait également dit, face à la foule, qu'il était "submergé par l'émotion" en voyant ce déferlement de soutien moral. Espérons que cela suffisent à l'aider à tenir, face à la tristesse, le 19 septembre prochain, jour des obsèques de la reine.