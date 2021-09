Kathryn Prescott (Skins) percutée par un camion : presque paralysée, de nombreuses fractures

Samedi, Megan, qui réside au Royaume-Uni, a appris qu'elle pourrait bientôt partir pour New York afin d'aller voir sa soeur. Il était 17h30 jeudi lorsque ce camion conduit par un homme de 55 ans a tourné à droite sur Bergen Avenue. L'actrice, qui essayait de traverser, était "consciente et alerte" à son arrivée à l'hôpital Methodist avec de multiples blessures.

"Elle est seule à New York sans famille. J'avais besoin d'aller à New York pour l'aider dans sa rééducation. Je dois être là bas pour l'aider à faire toutes ces choses qu'elle doit réapprendre à faire par elle-même. Elle va être à l'hôpital pendant un long moment et aura besoin d'aide 24h/24h à sa sortie", a ainsi expliqué Megan Prescott.

Nées à Londres, Kathryn et Megan Prescott sont apparues ensemble dans Skins, série pour ados devenue culte. La dernière apparition de l'actrice, qui avait déménagé aux Etats-Unis depuis quelques années, date de 2019 pour la comédie A Dog's Journey.