Katie Holmes : Baisers fougueux à son jeune chéri, infidèle

Ah l'amour... Cela vous change un homme. Ou une femme. Emilio Vitolo Jr, jeune chef américain qui travaille dans un établissement huppé de New York, a perdu la tête lorsqu'il a commencé à fréquenter l'actrice Katie Holmes. En effet, il n'avait pas eu la présence d'esprit de rompre avec sa fiancée Rachel Emmons, qui a tout appris dans la presse. Classe... Quant à la star, elle ne semble pas gênée de la situation et profite à fond de sa nouvelle romance.

Le vendredi 18 septembre 2020, Katie Holmes (41 ans) a ainsi été repérée, masque de protection contre le coronavirus sur le visage, se rendant au restaurant Emilio's Ballato dans le quartier de SoHo. Un établissement où travaille son nouveau compagnon, Emilio Vitolo Jr (33 ans). Profitant d'une petite pause pendant son service, le jeune chef est apparu sur le trottoir, lui aussi muni d'un masque. Les tourtereaux ont alors échangé des baisers passionnés, se prenant dans les bras et savourant leur idylle naissante mais prometteuse. De toute évidence, l'ancienne femme de Tom Cruise n'est pas mal à l'aise par le scandale provoqué par les révélations sur l'infidélité de son nouveau chéri. A moins qu'elle ne savait dès le début qu'il était avec quelqu'un et qu'il allait rompre pour ses beaux yeux ?

Katie Holmes, qui a ensuite été vue se promenant dans le quartier de Little Italy pour faire des courses - de quoi cuisiner un bon petit plat à sa fille Suri (14 ans) le soir venu ? -, est sur un petit nuage depuis qu'elle a retrouvé l'amour. L'an dernier, elle rompait avec l'acteur Jamie Foxx après six années de romance. Une histoire longtemps tenue secrète, mais si elle était toutefois un secret de polichinelle à Hollywood, jusqu'à ce qu'ils finissent par faire quelques apparitions ensemble.

Côté carrière, Katie Holmes multiplie les projets. En 2020, elle était attendue au cinéma dans deux films : Brahms: The Boy II et The Secret: Dare to Dream.