Keen'V et Cauet : Torses nus et très sexy dans le sud de la France

Keen'V (36 ans) a décidé de passer quelques jours de vacances avec l'un de ses plus fidèles amis :Cauet. Le 16 août 2019, le chanteur partage ses retrouvailles avec l'animateur de 47 ans, papa de deux enfants (Ivana, 17 ans et Valmont, 19 ans). C'est dans le sud de la France près de Narbonne que les deux hommes ont décidé de poser leurs valises pour quelques jours de repos. Après une arrivée en fanfare à l'aéroport, l'interprète de Laisse les parler partage dans sa story Instagram leur petite séance de bronzage au bord de la piscine dans leur magnifique villa. Très complices, l'ex-collègue de Cécile de Ménibus surnomme même affectueusement le chanteur "ma petite femme". En maillot de bain, Keen'V et Cauet profitent du soleil jusqu'à ce qu'un détail vienne troubler leur tranquillité... "Cauet et Keen'V Investigation" se met alors en place.

Le canard mystère

Cauet explique à ses followers : "Nous avons décidé de parler d'un cas, un peu oublié par les médias. Le cas de ce canard. Qui est là et qui a atterri depuis visiblement deux ans. Sans avoir dégonflé ce qui est déjà une grande performance." Un canard (une bouée) trône sur l'un des palmiers de leur propriété. Le cas fait débat au sein du groupe. Comment ce pauvre canard a-t'il pu arriver là ? Depuis combien de temps ? Et surtout, comble du mystère, pourquoi ne s'est-il pas dégonflé ? L'artiste poste sur Instagram une photo avec le fameux canard et écrit : "Petite pause soleil en tapant la pause".

Les deux vacanciers se lancent ensuite dans une partie de ping pong endiablée (que Cauet remporte). Plus tard dans la soirée, les amis se retrouvent en boîte de nuit et Cauet se place derrière les platines pour faire le dj. Keen'V filme sa performance et écrit, admiratif : "Mode Dj activé".

Alors, quelles surprises nous réservent encore les deux complices pour leurs vacances estivales ?