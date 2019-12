Kehlani et YG : Après avoir été trompée, elle annonce qu'elle est célibataire

C'est en septembre lors de la Fashion Week que Kehlani et YG avaient officialisé leur relation. Le rappeur de 29 ans et la chanteuse de 24 ans sont apparus ensemble lors d'un show à New York. Main dans la main, le couple officialisait enfin après des semaines de rumeurs.

Leur romance a surpris les fans puisque tous deux avaient récemment eu des enfants avec leurs compagnons respectifs. Kehlani est devenue maman d'une petite fille, Adya Nomi, en mars 2019 avec le guitariste Javie Young-White. Quant à YG, il a accueilli son deuxièle enfant, une fille nommée Vibe Jackson, avec sa baby mama Catelyn Stark.

Tout allait bien jusqu'au soir d'Halloween. Jeudi 31 octobre 2019, le site The Shade Room publie des photos de YG en train d'embrasser une autre femme aux abords d'une boîte de nuit, le Poppy NightClub, à Los Angeles. On le voit en train de parler à la jeune femme, prendre son visage entre ses mains puis l'embrasser.

Une vidéo de cette rencontre a également été rendue publique et le rappeur de Compton l'a justifiée en déclarant qu'il était alcoolisé. "Il était saoul, il s'est laissé emporter, c'est très regrettable qu'il se soit mis dans cette situation et qu'il ait blessé Kehlani. Il n'a aucune relation amoureuse avec cette jeune fille, ce n'était qu'un moment d'ivresse", ont expliqué les membres de son équipe. Le rappeur s'est rapidement excusé sur Instagram.