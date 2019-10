Keira Knightley jeune maman de retour au cinéma : "Mes seins vont exploser"

Elle n'avait encore fait aucun commentaire sur cet heureux événement. À l'occasion d'une nouvelle interview accordée au Telegraph, le 19 octobre 2019, Keira Knightley a non seulement confirmé le prénom de son deuxième enfant, Delilah, née à la fin de l'été, mais elle a également confié avec humour qu'il n'était vraiment pas simple de concilier sa carrière d'actrice avec l'arrivée d'un nouveau-né.

En pleine tournée de promotion pour son nouveau film d'espionnage Official Secrets, la star britannique de 34 ans est obligée de tirer son lait entre deux interviews : "Si je ne le fais pas, mes seins vont exploser, a-t-elle affirmé. Je veux dire, littéralement. Il y en a partout. Donc, vous savez, ça n'arrivera pas. La pompe est avec moi. Tout va bien." Avec son mari musicien James Righton, Keira Knightley est maman d'une première petite fille prénommée Edie (4 ans). Et avec deux enfants en bas âge, les nuits de l'égérie Chanel sont courtes, mais se révèlent utiles : "La chose bizarre avec la comédie, c'est que la privation de sommeil fait ressortir vos émotions, a-t-elle expliqué. C'est beaucoup plus facile de pleurer. Vous avez tout le temps envie de pleurer, je peux l'activer comme ça, donc c'est génial. Merci les enfants."

Ce n'est pas la première fois que l'actrice se laisse aller à quelques confidences sur les hauts et les bas de la maternité. Déjà lors d'une interview pour Balance magazine en 2018, elle avait affirmé : "Je ne pense pas qu'on donne assez de crédit aux femmes pour le marathon physique et émotionnel qu'elles traversent en devenant mères, avait-elle confié. La privation de sommeil, les changements hormonaux, le changement de relation avec mon partenaire sont autant de choses qui me donnent un sentiment d'échec au quotidien. Je dois faire un effort sur moi-même pour me rappeler que je n'ai pas échoué. Je fais ce que je peux, mais ce n'est pas facile."