Keira Knightley radieuse sur le tapis rouge, un mois après avoir accouché

Son congé maternité n'aura pas duré longtemps. Le 10 octobre 2019, Keira Knightley a effectué sa première apparition publique depuis qu'elle a donné naissance à son second enfant. L'actrice britannique a retrouvé ses camarades du film d'espionnage Official Secrets pour une joyeuse avant-première londonienne, dans le cadre du London Film Festival 2019. Le film sortira le 18 octobre au Royaume-Uni, mais aucune date de sortie française n'a encore été annoncée pour ce long métrage réalisé par Gavin Hood.

Radieuse dans sa robe blanche signée Simone Rocha, la comédienne de 34 ans a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge. Une sortie qui survient quelques semaines seulement après la naissance de son deuxième enfant à la fin de l'été dernier. Keira Knightley n'a fait aucun commentaire sur cet heureux événement, ni sur la date de naissance ni sur le prénom du bébé. Mais selon les informations du Daily Mail, il s'agirait d'une petite fille appelée Delilah. Avec son mari James Righton, la star est déjà maman d'une première fille, Edie, 4 ans. En couple depuis maintenant huit ans, Keira Knightley et son musicien de 36 ans se sont mariés en 2013 en France, dans le Vaucluse.

Très discrète à propos de sa vie de famille, l'actrice a tout de même évoqué son rapport à la maternité dans une interview pour Balance magazine en janvier 2018 : "Je ne pense pas qu'on donne assez de crédit aux femmes pour le marathon physique et émotionnel qu'elles traversent en devenant mères, avait-elle confié. La privation de sommeil, les changements hormonaux, le changement de relation avec mon partenaire sont autant de choses qui me donnent un sentiment d'échec au quotidien. Je dois faire un effort sur moi-même pour me rappeler que je n'ai pas échoué. Je fais ce que je peux, mais ce n'est pas facile."