Keira Knightley radieuse en Chanel : rare sortie avec son mari James, l'actrice sublime

Le carton de cette fin d'année ? En tout cas, il faut dire que Charlotte, un film d'animation qui raconte la vie de la peintre allemande Charlotte Salomon pendant la guerre, s'est offert un casting royal ! Doublé notamment en français par Romain Duris et Marion Cotillard, le long-métrage a pu compter sur Keira Knightley et Jim Broadbent pour la version britannique.

Et comme à Paris, où l'actrice principale Marion Cotillard avait assisté à l'avant-première, à Londres c'est Keira Knightley qui a fait une apparition sur le tapis rouge. Il faut dire que les deux comédiennes se connaissent bien : égéries Chanel, elles ont partagé de nombreux événements. D'ailleurs, c'est un manteau à motifs de la maison de haute-couture que l'actrice britannique avait choisi, couvrant une longue robe noire. L'actrice avait également lâché ses cheveux et était sublime devant les photographes.

Surtout que, pour une fois, elle n'était pas seule : très rare à ses côtés, Keira Knightley était cette fois accompagnée de son mari, James Righton. En costume juste derrière elle, le musicien était cependant toujours aussi discret, loin de la lumière des projecteurs et des flashs. Il faut dire que tous les deux fonctionnent de cette manière depuis leur rencontre en 2011 et leur mariage en 2013.

Toujours soudés même en cas d'épreuves

Unis dans le Var, le musicien de l'ancien groupe The Klaxons (séparé en 2014) et l'actrice ont surmonté ensemble tous les obstacles, particulièrement au moment où le quadragénaire a complètement coulé financièrement. "L'année 2014 a été difficile pour James, mais c'est quelqu'un de toujours positif qui peut faire évoluer les choses et puis il est possible qu'il ait d'autres sources de revenus. Il travaille sur beaucoup de projets", avait confié l'un de ses amis. Heureusement que l'actrice, apparue dans de gros blockbusters comme Pirate des Caraïbes, possède un fortune estimée à près de 100 millions de dollars...

En tout cas, tous les deux semblent aujourd'hui plus heureux que jamais : après leur petite Edie, née en 2015, une autre fille, Delilah, avait rejoint la famille en 2019. Deux princesses qui ne sont jamais exposées par leurs parents mais qui sont déjà élevées avec de fortes convictions. En 2018, l'actrice de Love Actually avait expliqué qu'elle interdisait chez elle tous les Disney dans lesquelles les femmes sont sauvées par des hommes : exit Cendrillon, Blanche-Neige ou La Petite Sirène !