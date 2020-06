Kelly Asbury : Mort du réalisateur de Shrek et Spirit à l'âge de 60 ans

Kelly Asbury, qui a travaillé sur de grands films d'animation à succès, comme Shrek 2, est mort, après avoir lutté longuement contre le cancer. D'après TMZ.com, qui cite son représentant, le réalisateur américain est décédé "paisiblement" à Encino, en Californie. Il laisse derrière lui un incroyable répertoire dans le monde de l'animation.

Kelly Asbury était principalement connu pour son travail sur la saga Shrek, pour lequel il a obtenu une nomination aux Oscars. Âgé tout juste de 60 ans, il avait également participé à la confection de plusieurs blockbusters de chez Disney, notamment La Belle et la Bête. Plus récemment, il a conçu le scénario du film Gnomeo & Juliet, diffusé en 2011, ou encore UglyDolls, qui est sorti l'année dernière.

Kelly Asbury a commencé sa carrière dans l'animation chez les studios Mickey House, de 1983 à 1995. Il a contribué à des films cultes comme La petite sirène, Bernard et Bianca ou encore Taram et le Chaudron Magique.

Il a ensuite quitté Disney pour rejoindre les studios DreamWorks en 1995 et est devenu réalisateur en 2002. Son premier film a été Spirit, pour lequel il a écopé d'une nomination aux Oscars.

Asbury est finalement revenu chez Disney pour une brève période, travaillant comme scénariste pour l'immense succès Les mondes de Ralph et La Reine des Neiges. Avec des années et des années de carrière à inventer des personnages, des histoires, à dessiner, Kelly Asbury a émerveillé le quotidien de millions d'enfants à travers le monde. Il était également un auteur publié de livres et albums jeunesse.