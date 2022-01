Kelly Helard amincie : Photos avant/après impressionnantes, elle assume son corps au naturel

Kelly Helard ex-star des Ch'tis et actuelle participante à l'émission Mamans & Célèbres est fière d'elle. Elle a perdu de nombreux kilos et a souhaité partager, en images, sa transformation physique. Loin de faire comme beaucoup d'utilisatrices sur Instagram qui sont prêtes à user de tous les filtres pour cacher leurs défauts, la brune de 30 ans a décidé de dévoiler son corps au naturel et elle a bien fait !

En l'espace d'une heure, vendredi 14 janvier 2022, la maman de Lyana (1 an) et Lyam (6 ans) a publié sur Instagram trois avant/après mettant en avant son body pré et post régime. Le plus récent la montre en culotte et brassière, de face, de dos et même de profil. Des images non retouchées qui prouvent sa perte de poids récente. En commentaire, elle donne des détails : "3ème perte de poids toujours suite à une grossesse donc ici avec 2 enfants. Actuellement à -10kilos et vers un objectif de -10kilos encore soit à la fin j'espère -20kilos. Ne pensez pas que tout a été simple, facile. J'ai pleuré énormément de fois devant un miroir ou tout simplement me regardant dans l'émission." Le combat continue donc pour Kelly Helard qui semble avoir besoin de passer par là pour se sentir mieux dans son corps.