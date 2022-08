Kelly Vedovelli : En mode crop-top et décolleté en bord de mer, une vraie sirène

Kelly Vedovelli apparaît en pantalon fluide large, accompagné d'un crop-top blanc laissant voir son généreux décolleté et sa plastique de rêve. Malgré tout le soleil présent sur les photos, c'est une pluie de compliments qui s'est abattue dans les commentaires du post : "Cette femme est incroyablement magnifique", "C'est toi la bombe", "Sublime", "Au top", "Femme en or", "Beauté absolue", "Un missile de la beauté", "Toujours de toute beauté." De quoi remonter le moral de la jeune femme de 32 ans, souvent victime de critiques sur son physique sur les réseaux sociaux.

En 2018, une séquence dans Touche pas à mon poste lui avait valu les commentaires non indispensables de certains internautes, plus intéressés par les courbes de Kelly Vedovelli que par leur propre nombril. L'année suivante, alors qu'elle posait en maillot de bain sur Instagram, la chroniqueuse avait, là aussi, été la cible de méchanceté gratuite concernant son physique. Des propos auxquels elle n'accorde aucune attention : "J'assume tout ce que je poste, sinon je ne poste pas. Des critiques, j'en ai pas beaucoup comparé à d'autres. Cela ne me tracasse pas vraiment." La meilleure des réactions.