Kelly Vedovelli incendiaire en bikini : ventre plat et corps de rêve, elle s'illustre en photo

Si elle semble sûre d'elle et très à l'aise avec son corps, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste a tout de même des complexes comme tout le monde. Elle en avait énuméré quelques-uns lors d'une session questions/réponses sur Instagram en janvier dernier. "J'ai un creux au bout du nez, des kilos en trop. Je suis brune, 30 ans, pas mariée ni d'enfant. Quand on cherche on trouve", confiait-elle avec honnêteté en 2021, précisant qu'il était néanmoins essentiel d'être "douce avec [soi-même]".



Il faut dire que les critiques, Kelly Vedovelli en reçoit bien assez de la part des internautes. Très populaire et appréciée, la jeune femme n'est néanmoins pas toujours épargnée. Elle s'est même déjà retrouvée victime de grossophobie. Agacée mais loin d'être abattue, elle avait alors indiqué en Story Instagram : "J'assume tout ce que je poste, sinon je ne poste pas. Des critiques, j'en ai pas beaucoup comparé à d'autres. Cela ne me tracasse pas vraiment."

Kelly Vedovelli prône ainsi le body positive et incite subtilement ses abonnés à être plus tolérants en légende de sa publication. "Ne pas se forcer à rentrer dans les cases, choisissez le Bonheur. Merci mes Amis", a-t-elle écrit. Ces derniers vont en tout cas sans doute devoir s'habituer à la voir défiler en maillot de bain étant donné que les vacances ont sonné pour elle et le reste des équipes de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a en effet clôturé la saison le 24 juin dernier.