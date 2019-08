Kelly Vedovelli pose en maillot : la chroniqueuse victime de grossophobie

Kelly Vedovelli a un corps sublime mais certains trouvent tout de même le moyen de le critiquer... Dimanche 11 août 2019, la belle blonde a posté sur Instagram une photo d'elle moulée dans un sublime maillot une-pièce. En toile de fond, la mer. La bombe de Touche pas à mon poste (C8), qui est actuellement en vacances dans le sud de la France, ne pensait sûrement pas qu'elle serait la cible de remarques acerbes sur son physique en dévoilant ce moment de détente.

Alors que la jeune femme de 29 ans ne cesse de séduire les internautes avec les coulisses de ses vacances et ses photos sexy, plusieurs de ses followers ont osé lui suggérer de... se mettre au sport ! L'un d'entre eux a carrément jugé qu'elle était "dégueulasse". Kelly Vedovelli peut heureusement compter sur le soutien de ses fans, lesquels n'ont pas hésité à s'en prendre à un dénommé Steve qui a commis l'erreur de la critiquer tout en faisant une faute dans sa phrase. "Maillot de bain, ça rythme [et non ça rime, ndlr] avec régime". Le hater qui ne sait pas taper correctement a alors reçu plus d'une quarantaine de réponses, pas tendres non plus.