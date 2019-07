Kelly Vedovelli (TPMP) accusée d'appropriation culturelle : la blonde réplique !

Ce 24 juillet 2019, Kelly Vedovelli a de nouveau posté une photo d'elle avec des dreadlocks blondes sur Instagram... Malheureusement, le cliché n'a pas plu à tout le monde et certains l'ont même accusée d'appropriation culturelle.

Voyant cette accusation dans ses commentaires, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 s'en est d'abord publiquement étonnée dans une story. C'est alors qu'un internaute a souhaité lui expliquer : "L'appropriation culturelle, c'est le fait de s'approprier la culture d'une personne ou d'un pays dans un contexte dominant. Par exemple dans la mode : un créateur va s'inspirer d'une tenue d'un pays étranger sans que ce dernier n'en retire un bénéfice ou de la notoriété."

Un brin vexée qu'on puisse sous-entendre qu'elle ne sache pas ce qu'est l'appropriation culturelle, Kelly Vedovelli a aussitôt écrit dans une story : "Merci pour ton message, j'avais compris, mais vivons tous ensemble heureux avec ou sans tresse non ? Et si je mange des rouleaux de printemps ou que j'aime les gnocchis, ça pose problème ? C'est pas avec vous que le monde fera des progrès en la matière. La richesse des cultures est merveilleuse. Inspirons-nous, aimons-nous <3"

La dernière fois que Kelly Vedovelli prenait la pose avec ce style et en bikini, certains internautes la critiquaient ouvertement sur son poids... On croit rêver ! L'ex-djette de 29 ans leur répondait sur alors sur C8, début juillet : "J'assume tout ce que je poste, sinon je ne poste pas. Des critiques, j'en ai pas beaucoup comparé à d'autres. Cela ne me tracasse pas vraiment."