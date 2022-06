"On aimerait forcément s'en débarrasser" : Cyril Hanouna cible Kelly Vedovelli dans Touche pas à mon poste

Son téléphone se met alors à sonner et le présentateur de M6 décroche. La conversation prend alors très rapidement des allures burlesques, puisque des blagues un peu osées s'enchaînent entre les deux animateurs. Après quelques plaisanteries et banalités, Cyril Hanouna rentre enfin dans le vif du sujet. "J'aimerais te demander un petit service. Il y a Kelly qui voudrait faire Pékin Express. Et nous, on aimerait forcément s'en débarrasser" fait alors savoir Baba. "J'ai sept demandes par jour. Les gens dans la rue me demandent toujours d'être pistonnés pour Pékin Express", répond dans un premier temps Stéphane Rotenberg, père d'une créatrice de mode, avant de proposer une autre idée. "Mais tu veux pas venir toi aussi ? Avec un sac à dos rouge ? Ce serait un évènement énorme !" propose-t-il quelques instants plus tard, avant de se mettre d'accord pour un déjeuner "dans les quinze jours" avec la star de C8, histoire de remettre le sujet sur le table. Pékin Express avec Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna en équipe, vous signez ?