Stéphane Rotenberg : Sa fille Emma créatrice de mode, ses pièces vendues à prix d'or !

Emma Rotenberg : Son père et son chéri, les hommes de sa vie

Inspirées du cinéma, de l'art et de la poésie, ses collections s'arrachent à prix d'or. 1450 euros une robe asymétrique, 985 euros une combi-short aux finitions satinées, 845 euros une chemise rayée à imprimés méduses, 1025 euros une veste en tweed... En bref, le budget pour s'offrir l'une de ces pièces est assez élevé ! Pour Vogue en février 2019, la jeune et belle Emma Rotenberg avait évoqué cet intérêt pour la mode. "J'ai toujours été passionnée de mode, et très curieuse de toutes formes d'art. J'ai commencé par écrire mes collections à l'âge de 13 ans", avait-elle lâché. Onze ans plus tard, la voilà créatrice de sa propre marque. Son célèbre père peut être fier d'elle !