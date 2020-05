Kelly Vedovelli sollicitée par Netflix pour un rôle "olé olé"

En quelques années seulement, la notoriété de Kelly Vedovelli s'est envolée. À tel point que la belle blonde reçoit de plus en plus de propositions alléchantes. Ce fut encore le cas il y a quelques jours comme elle l'a révélé sur le plateau de C que du kif lundi 18 mai 2020. Alors que Cyril Hanouna cherchait à savoir qui de ses chroniqueurs accepterait un rôle qui impliquerait des scènes de nu, Kelly Vedovelli y a vu l'occasion de révéler qu'elle avait été approchée par le géant du streaming, Netflix.

"Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai reçu une proposition d'un film pour Netflix", a-t-elle assuré. Malheureusement pour ses fans, la jeune femme a décliné l'offre, car le personnage ne lui correspondait pas. "C'était une fille un peu olé olé, il fallait se mettre à poil, et c'était bien précisé dans le scénario qu'il y aurait des scènes sexuelles. Donc j'ai pas réfléchi, ce n'est pas du tout mon truc", a-t-elle expliqué.

Elle ne se serait pas "sentie à l'aise" dans ce genre de situation, ajoute-t-elle pour justifier sa décision. D'autant que le personnage en question était celui d'une fille "qui ne faisait que ça". Même connaître les noms de ses éventuels partenaires de jeu ne l'aura pas fait changer d'avis.

Si elle avait accepté, cela n'aurait pas été sa première fois devant la caméra. Souvenez-vous, en 2013, elle était apparue dans le clip de Maître Gims, Bella. C'est à ce moment-là que tout s'était accéléré pour elle. Quatre ans plus tard, elle avait rejoint les équipes de Touche pas à mon poste pour ne plus les quitter.