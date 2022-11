Kelly Vedovelli très sexy en mini jupe, résilles et cuissardes : elle enflamme le plateau de TPMP

Une nouvelle semaine a débuté pour Cyril Hanouna et son équipe de Touche pas à mon poste (C8). Et pour commencer en beauté, Kelly Vedovelli a une fois de plus misé sur la carte du sexy comme les téléspectateurs ont pu le découvrir, lundi 21 novembre 2022.

C'est en 2017 que Kelly Vedovelli a intégré l'équipe de Touche pas à mon poste. Mais à l'époque, elle officiait en tant que Djette. Elle s'occupait en effet de l'ambiance musicale. Et, petit à petit, elle s'est fait une place en tant que chroniqueuse autour de la table. Qu'on l'aime ou pas, la belle blonde de 32 ans qui a joué Bella dans le clip de Maître Gims fait le buzz à chacune des émissions. Son franc-parler a rapidement séduit le public, mais pas que. Certains apprécient aussi certaines tenues qu'elle porte dans le programme.

Malgré certains complexes, Kelly Vedovelli n'hésite pas à jouer la carte du sexy. Lors de l'émission du 3 octobre dernier par exemple, elle a misé sur un body à manches longues noir avec un énorme décolleté, une jupe en cuir de la même couleur ainsi que des bas résilles. Un look qu'elle avait dévoilé sur son compte Instagram en direct des loges, avant de faire son entrée sur le plateau. Ainsi, sa communauté a appris que ses vêtements venaient de la marque Pretty Little Thing. "Sublime Kelly Vedovelli dans le #6A7 #TPMP ce soir", "Sincèrement Kelly j'ai du mal à la regarder dans les yeux", avait-on notamment pu lire sur Twitter lors de la diffusion.

Kelly Vedovelli fait encore sensation

Ses admirateurs et admiratrices devaient une fois de plus être heureux lundi 21 novembre. Kelly Vedovelli a de nouveau opté pour une tenue qui ne pouvait pas laisser indifférent comme on a pu le voir en vidéo, dans l'une de ses stories Instagram. "Sur un plateau vraiment magnifique. C'est vraiment trop trop beau", peut-on l'entendre dire avant qu'elle ne dévoile les décorations de Noël qui se trouvaient sur le plateau du 6 à 7, présenté par Benjamin Castaldi hier soir.

Mais c'est surtout son look qui attirait le regard (oui oui, avouez-le). Kelly Vedovelli portait une mini-jupe en cuir noire, des collants résilles et des cuissardes. Pas de décolleté cette fois, mais un petit pull moulant avec de gros boutons argentés situés sur le côté. De quoi faire sensation dans le 6 à 7, puis dans TPMP.