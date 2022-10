Kelly Vedovelli très sexy en body avec un décolleté XXL : sa tenue fait beaucoup réagir !

Une nouvelle semaine a débuté pour l'équipe de Touche pas à mon poste (C8). Et pour l'émission du 3 octobre 2022, l'une des chroniqueuses a joué la carte du sexy comme le public a pu le découvrir sur Instagram, puis dans le programme présenté par Cyril Hanouna.

Kelly Vedovelli sait comment faire grimper la température et elle l'a de nouveau prouvé hier soir. La jolie blonde de 32 ans a misé sur un body à manches longues noir avec un énorme décolleté, une jupe en cuir de la même couleur ainsi que des bas résilles. Avant de se rendre sur le plateau, elle a posté une cliché d'elle dans les loges. Elle a posé devant un miroir, avec un léger sourire et portait des lunettes. Elle a également précisé que ses vêtements venaient de la marque Pretty Little Thing.

Sur Twitter, les internautes n'ont pas tardé à commenter la tenue de Kelly Vedovelli. Et une grande partie a été subjuguée. "Sublime Kelly Vedovelli dans le #6A7 #TPMP ce soir", "Sincèrement Kelly j'ai du mal à la regarder dans les yeux" ou encore "Le décolleté de Kelly", a-t-on pu lire (un message accompagné d'émojis qui ont un coup de chaud).